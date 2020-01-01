ДИСК ПИЛЬНЫЙ
Цена указана без учета персональных скидок.
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998998,-
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шт.
Производство BOSCH (Китай)
Вес брутто: 0,65 кг
Назначение: по алюминию
Размер: 210x30 мм
Количество зубьев: 64
Твердосплавный пильный диск по дереву для обеспечения быстрых и ровных срезов.
Марка BOSCH
Назначение по алюминию
Диаметр 210 мм
Посадочный диаметр 30 мм
Количество зубьев 64
Страна Китай
Гражданский пр-т, д. 18А много Контакты
Московский пр-т, д. 131 много
Ленинский пр-т, д. 103 много
Богатырский пр-т, д. 15 много
Выборгское ш., д. 503, к. 2 много
Дунайский пр-т, д. 64 много
ул. Тельмана д. 31 много
ул. Передовиков д.18 к 2 в наличии
пр. Энгельса, д. 154 много
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Код товара 1001056296
Наименование диск пильный BOSCH Multiline Eco по алюминию 210x30мм 64 зубьев
Артикул 2608644391
Марка BOSCH
Назначение по алюминию
Диаметр 210 мм
Посадочный диаметр 30 мм
Количество зубьев 64
Страна Китай
Твердосплавный пильный диск по дереву для обеспечения быстрых и ровных срезов.